Kanye West hayranına saldırdığı halde tutuklanmadı

44 yaşındaki rapçinin, imza isteyen bir hayranına yumruk attığı, ancak buna rağmen tutuklanmadığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Yeni adı Ye olan Kanye West, perşembe sabahı erken saatlerde Los Angeles polis departmanı tarafından alınan bir raporda şüpheli olarak gösterildi. Ancak Variety’nin haberine göre olay, sabah saat 3 civarında meydana geldi ve en fazla altı ay hapis cezası gerektiren bir suç olmasına rağmen West, henüz tutuklanmadı. Ayrıca soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber, Coachella müzik festivali organizatörlerinin West’in Billie Eilish ve Harry Styles ile birlikte Nisan 2022 etkinliğinde olacağını duyurmasından sonra geldi. West, 2011’den bu yana Kuzey Amerika’nın en büyük müzik festivalindeki ilk defa tam set yer alacaktı.

Ayrıca yaşanan olay West’in ilk vukuatı da değil. Temmuz 2013’te yine bir öfke sonrası fiziksel şiddete başvurmuş ve 24 öfke yönetimi seansından geçmesi, 250 saat toplum hizmeti yapması ve kurbana tazminat ödemesi gerekiyordu.

Ocak 2014’te de Beverly Hills polisi, West’in bir adama saldırmakla suçlandığı bir olayı araştırmış ancak rapçi adamla sivil bir anlaşmaya varmıştı.

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