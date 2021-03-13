Karahan Çantay’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçen hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland’da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay'ın cenazesi Türkiyeye getirildi.

Çantay’ın cenazesini taşıyan THY uçağı bu sabaha karşı saat 05.30’da İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Uçaktan indirilen Karahan Çantay’ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Çantay'ın cenazesinin defnedilmek üzere Ankara’ya gönderilmesi bekleniyor. (İHA)

ADI SİBEL CAN’LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken Mister Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması da final gecesi olmuştu.

Tacını giydiren Can'ın daha sonra bir klibinde oynaması aralarında aşk dedikodusu çıkmasına neden olmuştu.

Hatta eski bir manken Sibel Can ve Karahan Çantay'ın seks kaseti olduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine Sibel Can-Hakan Ural çifti bir basın açıklaması düzenleyip iddiaları reddetmişti.

Sibel Can-Hakan Ural çifti bu olayların ardından ayrılınca Karahan Çantay, Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösterilmişti.

“ZAMANI GELİNCE KONUŞURUM”

Yaşananlar sonrası Türkiye'yi terk edip Tayland’da matematik öğretmenliği yapmaya başlayan Çantay 2015’te İstanbul ziyaretinde şunları söylemişti: “En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki.”