Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeş Çocukları 19. son bölüm izle…

Kardeş Çocukları 19. bölümü ile ekranlara geldi. Kardeş Çocukları son bölümde Hayat, annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Annesini, Saner Yalı’sında bulmasıyla yıkılan Hayat’ın isyanı Ümran için yıkıcı olur. Peki Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Kardeş Çocukları’na yeni sezonda Cem Davran da katıldı. 19. bölümü ile ekrana gelen Kardeş Çocukları son bölümde Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir. Umay ise Adnan'ın yakın markajındadır ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Son bölümün ardından Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Peki Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte son bölümden detaylar…

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 20. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayat, annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

Annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran'ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım'ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir. Umay ise Adnan'ın yakın markajındadır ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay,