Karete Kid konusu ne? Karete Kid filmi oyuncuları…

80’li yılların kült filmleri arasında yer alan Karete Kid geçtiğimiz senelerde yeni kadro ve yeni konu ile tekrar çekildi. Başrollerinde Jackie Chan ve Jaden Smith’in yer aldığı Karete Kid konusu merak ediliyor. İşte Karete Kid filmi oyuncuları ve konusu…

KARETE KİD KONUSU

Dre'in annesi Çin'de iyi bir iş bulur ve Detroit'i terk edip buraya taşınırlar. Dre, bu yeni şehirde arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup nefes aldırmamaya yeminlidir. Cheng, dövüş sanatlarında en yetenekli öğrencilerden biridir ; bu yeteneğini de vahşice ve etik olmayan bir şekilde kullanır. İlk kavgayı kaybeden Dre, sonrasında fırsat buldukları her anda Cheng ve çetesi tarafından dövülür. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'in, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng'le son bir karşılaşmaya hazırlanırlar. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükûnetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

KARETE KİD FİLMİ OYUNCULARI

Jackie Chan, Jaden Smith, Tarajı P. Henson, Wenwen Han