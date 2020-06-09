Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı

İngiliz televizyon yıldızı ve manken Kelly Brook, lavanta tarlasında çıplak bir şekilde masaj yaptırdı. Ünlü manken, taze lavantanın güzelliğe ve sağlığa olan etkilerini anlatarak takipçilerine de masaj tavsiyesinde bulundu.

Kelly Brook, masaj anlayışını bir üst seviyeye taşıyarak lavanta tarlasının ortasında yarı çıplak bir şekilde masaj yaptırdı.

Sosyal mesafe kuralını hatırlatan takipçilerine de, videonun corona virüsü salgınından önce çekildiğini belirten Brook, taze lavantanın faydaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Brook, lavanta tarlasında masaj yaptırmanın yoğun iş programından kaynaklı stresi yok ettiğini ve insanı oldukça rahatlattığını da söyledi.

Ünlü manken, takipçilerine lavanta yağı satın aldıktan sonra tarlaya gelip masaj yaptırabileceklerini belirtti.

40 yaşındaki yıldız isim, “Size yalan söylemeyeceğim, kendi bahçemi seviyorum ama burada masaj yaptırmayı daha çok seviyorum” dedi.

Kelly, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, otuzlu yaşlarda ahlaksız, kırklı yaşlarda haylaz olduğunu ama kırklı yaşlarda daha uygun bir kişi olacağını söyledi.