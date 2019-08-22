Kemal Burak Alper kimdir? Kemal Burak Alper nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Blu TV ekranlarında yayınlanan olan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Mahir karakterini canlandıran Kemal Burak Alper hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kemal Burak Alper kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KEMAL BURAK ALPER KİMDİR?

Kemal Burak Alper, 19 Nisan 1988 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanan Yola Çıkmak adlı sinema filminde canlandırdığı Kemal karakteri ile çıkan Kemal Burak Alper, Nasipse Adayız, Güvercin, Sirayet ve Berzah: Cin Alemi gibi yapımlarda yer almıştır.

Kemal Burak Alper, şimdilerde Blu TV'de yayınlanacak olan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Mahir karakterine hayat vermektedir. Kemal Burak Alper, 1.80 metre boyunda, 72 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2108 – 29. Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Güvercin

Kemal Burak Alper'in rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Harikalar Avlusu

2016 – Çıkmaz Sokak Çocukları (Yönetmen)

2016 – Ay Işığı Sirki (Yönetmen)

2015 – Herostratos'u Unutun

2015 – Macera Şehri

2012 – Ah-u Zelha

Kemal Burak Alper'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Nasipse Adayız (Sinema Filmi)

2018 – Güvercin (Yusuf)(Sinema Filmi)

2017 – Sirayet (Kısa Film)

2016 – Mehmet Salih (Cıllaz) (Sinema Filmi)

2016 – Berzah: Cin Alemi (Sinema Filmi)

2014 – Yola Çıkmak (Kemal) (Sinema Filmi)