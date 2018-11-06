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Kemal Doğulu: “Sıla’nın askeriyim”
Kemal Doğulu: “Sıla’nın askeriyim”
Kemal Doğulu, önceki akşam İstanbul Ortaköy'de sevenleriyle buluştu. Doğulu, Ahmet Kural, tarafından darp edilen Sıla'ya destek verdi.
Magazin 6 Kasım 2018 - 11:24

Artık Moda yapmak istemediğini söyleyen Kemal Doğulu, önceki akşam  Majestueux Club’da sevenleriyle buluştu. Doğulu: “Tüm Türkiye beni modacı sanıyor aslında modacı değilim. Ben sanat yönetmeniyim, stilisim yani modacıların yaptığı şeyleri bağlayıp birbirine insanlara giydiriyorum. Eskiden giyimime çok dikkat ederdim şimdi sadece örtünüyorum” dedi.

KEMAL DOĞULU: “SILA'NIN ASKERİYİM”

Kısa bir süre önce sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu ile ilgili de “Sıla'nın askeriyim, aslında kadınların askeriyim. Ben bu konuyla ilgili çok sertleşebilirim ama girmek istemiyorum gerçekten şiddete yüzde iki bin beş yüz karşıyım ve ne olursa olsun kolundan tuttum demesi bile bana göre ters”dedi.

Son güncelleme: 14:57 - 06.11.2018

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