Kemal Sunal kabri başında anıldı

Kemal Sunal’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anma törenine, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, eşi Gül Sunal, İlyas Salman, Yeşilçam oyuncuları ve sevenleri katıldı. Anmaya gelen kişiler Kemal Sunal için dua etti.

“HAYATTA OLSAYDI…”

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “21 yıl uzun bir zaman ama bize çok kısa geldi sanki dün kaybetmişiz gibi. Acısı özlemi giderek artıyor. Sevenlerini gördükçe, sevenleri mesajla bize ulaştıkça, mutlu oluyoruz. Kemal’in arşivleri üzerine bir YouTube kanalı açtım. Hayatta olsaydı o da sosyal medyada sevenleri ile arşivlerini buluşturmak isterdi” dedi.

“GÖLGESİ ÜZERİMİZDEN HİÇ EKSİK OLMASIN”

Oğlu Ali Sunal “Babam bizim çınarımız. Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın kollasın, izlesin istiyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜK İNSANLAR UZUN SÖZLE ANLATILMAZ”

İlyas Salman “Yakın dostumdu, arkadaşımdı. Bir gün Kemal aradı beni dedi ki ‘Çöpçüler Kralı diye bir film yapıyoruz, orada misafir aktör rolü var, oynar mısın?’ Ben de tabii oynarım dedim. İlişkimiz öyle başladı. Çok güzel bir insandı, çok aydınlık, nazik, sevecen bir insandı. Işıklar içerisinde uyusun. Büyük insanlar uzun sözle anlatılamaz, kısa ve öz; insandı” dedi. (DHA)





İlginizi Çekebilir Büyük ustaya veda... Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı