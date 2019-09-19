Kenan Acar kimdir? Kenan Acar nereli ve kaç yaşında?

Kenan Acar, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Medcezir dizisi ile gerçekleştiren Kenan Acar hakkında merak edilenler haberimizde... Kenan Acar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Mehmet Karasu karakterini canlandıran Kenan Acar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kenan Acar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KENAN ACAR KİMDİR?

Kenan Acar, 6 Mart 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Okuduğu ‘İTÜ SUNY İşletme Çift Diploma Programı' gereği olarak, üniversite yıllarının yarısını İstanbul’da yarısını New York State Üniversitesi’nde okumak üzere Amerika’da geçirmiştir. Amerikada Stella Adler Oyunculuk Stüdyosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Basketbola olan ilgisi ile bilinen Kenan Acar, üniversite yıllarına kadar KSK ve Tuborg’da basketbol oynamıştır.

Kenan Acar, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Murat karakteri ile yaşamış; daha sonra Cesur Yürek ve Gamsız Hayat ve Meryem dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Mehmet karakterine hayat veren Kenan Acar, 1.91 metre boyunda, 81 kilo ve Balık burcudur.

Kenan Acar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Mehmet) (TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Kadir) (TV Dizisi)

2017-2018 – Meryem (Güçlü) (TV Dizisi)

2017 – Papatya (Sinema Filmi)

2016 – Cesur Yürek (Ali Ekber) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Arda) (TV Dizisi)

2014 – Medcezir (Murat) (TV Dizisi)