Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kenan İmirzalıoğlu, Best Model of The World'te birinci seçildikten sonra rol aldığı Deli Yürek dizisiyle tanındı. Ezel dizisiyle ise büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Yakında Sinem Kobal ile olan evliliğinden bir kız çocuğu olacak olan İmirzalıoğlu'nun hayatı sıkça araştırılıyor. İşte Kenan İmirzalıoğl'nun hayatı ve kariyerine dair bilinmeyenler...

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bitirdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU’NUN KARİYERİ

1997 yılında Best Model of Turkey’nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20’ye seçilmiş, sonra da Türkiye finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World’e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

“Deli Yürek” adlı dizide canlandırdığı “Yusuf Miroğlu” karakteriyle Kenan İmirzalıoğlu’nun yıldızı parladı. “Alacakaranlık” adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. “Yazı Tura” adlı filmde rol almış ve “Acı Hayat” dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

Kenan İmirzalıoğlu, 2008 yılında “Kabadayı” adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. “Son Osmanlı Yandım Ali” adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında “Ejder Kapanı” adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol, 2009’da başlayan “Ezel” dizisinde Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrolü paylaşmıştır.

2012’de Osman Sınav’ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı “Uzun Hikaye” adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012 de başlayan “Karadayı” adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide “Mahir Kara” karakterini canlandırmıştır. 2018’de ise “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde rol aldı.

14 Mayıs 2016’da oyuncu Sinem Kobal ile dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sunuculuk görevini üstleniyor.