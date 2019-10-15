Kenan İmirzalıoğlu’na yarışmacıdan iltifat yağmuru

Sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geride bıraktığımız hafta 1 Milyon liralık büyük ödülü veren Kenan İmirzalıoğlu programın 12 Ekim gecesi yayınlanan bölümünde bir yarışmacının kendisine yaptığı iltifatlarla mutlu oldu.

Bundan 20 yıl önce yayınlanan Deli Yürek adlı dizi ile televizyona merhaba diyen Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunucu koltuğunda oturuyor. Programda son derece heyecanlı anlara tanıklık eden İmirzalıoğlu programın son yayınlanan bölümünde İzmir’den Ece Şenbülbül’ü ağırladı. Bir bankada yönetici pozisyonunda çalıştığını söyleyen Ece Hanım, programa annesi ve ablasıyla katılmayı tercih etmişti.

İLTİFATLARI ARDI ARDINA SIRALADI

Kendini tanıktan Ece Şenbülbül, bekar olduğunu söylerken yarışmadan kazanacağı para ile annesi ve ablasını yurt dışı seyahate götürmek istediğini söyledi. Evde yarıştığında 15 ila 30 bin liralık bir ödül kazanabildiğini söyleyen Ece Hanım her ne kadar beşinci soruda elenip yarışmaya bin liralık ödülle veda etse de Kenan İmirzalıoğlu’na sıraladığı iltifatlarla geceye damga vurdu. Sözlerine, “Böyle yakışıklı bir beyle olmak ayrıca bir keyif, sizinle beraber olmak, sizi görmek konusunda çok şanslı olduğuma inanıyorum” diyerek başlayan Ece Hanım yarışmada kaldığı süre zarfında İmirzalıoğlu için şu iltifatlarda bulundu:

“Çok etkileyici bakıyorsunuz bu arada, şimdi fark ettim. Sinem Hanım çok şanslı bu bir gerçek”

“Güven veriyorsunuz, bu soruya kadar sayenizde geldim. Vallahi böyle bir şey oldu”