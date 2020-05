Kendall Jenner, açılan Fyre Festival davasını kaybetti, 90 bin dolar ödeyecek

Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandro Ambrosio gibi ünlü isimler, 2017 yılında, Billy McFarland ile rapçi Ja Rule’un kurduğu Fyre Medya şirketinin özel bir adada düzenleyecekleri lüks bir müzik festivalinin tanıtım yüzü olmuştu.

28 Nisan’da düzenlenecek parti için o dönem festival için akıl almayacak vaatlerde bulunulmuştu. Parti için 4 ila 10 bin dolar arasında değişen rakamlar ödeyenler, festival günü geldiğinde Bahama Adası’na akın etti ama hayatlarının şokunu yaşadılar. Ortada festival namına hiçbir şey yoktu. Üstelik adadan dönmenin bir yolu da yoktu çünkü ortada uçak yoktu. Binlerce kişi Bahamalar’da mahsur kalmış ve peynirli bir sandvice talim etmek zorunda bırakılmışlardı.

Yaşananlardan sonra bilet alanlar hem Fyre Medya şirketine hem de organizasyonun tanıtımı yapan ünlü isimlere etkinlikte yer alıp sosyal medyadan festivalin reklamını yaptıkları için 100 bin dolarlık dava açmıştı. Mahkeme belgelerine göre Jenner, Instagram postu için 275 bin dolar almıştı. Çünkü vaatlerden biri Jenner ile özel bir yat partisiydi. Tabii ki bu da gerçekleşmedi. Şimdi ise dava sonuçlandı ve Kendall Jenner 90 bin dolar para cezası aldı…

“FYRE: The Greatest Party That Never Happened” adıyla geçen yıl Netflix’te gösterime giren belgesel film, Billy McFarland ile rapçi Ja Rule’un kurduğu Fyre Medya şirketinin özel bir adada lüks bir müzik deneyimi vaadiyle insanları nasıl dolandırdığını anlatmıştı.