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Keremcem: Evlenme meraklısı biri de değil
Keremcem: Evlenme meraklısı biri de değil
Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, katıldığı bir programda aşk hayatı hakkında konuştu. Keremcem sevgilisi Gazal hakkında samimi açıklamalar yaptı.
Magazin 2 Haziran 2020 - 08:32

Keremcem, Number1 Türk Fm ve Instagram’da gerçekleşen bir programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Gazal ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek “Gazal hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz” dedi.

“ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Yayına misafir olan Gazal ise ” Keremcem'i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim.” dedi.

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