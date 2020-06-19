Kerimcan Durmaz’ın 1 yıla kadar hapsi istendi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın corona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik, “Çıkın dışarı, geberin. Bazıları gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz” sözlerine dava açıldı. Durmaz'ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezalandırılması talep edildi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz corona virüs tedbirleri kapsamında Nisan ayında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar hakkında sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunmuştu. Durmaz yayınladığı bir videoda, “Bu insanlar neden sokakta bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık, eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı, geberin. Bazıları gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz” demişti. Durmaz’ın paylaşımı büyük tepki çekmiş ve birçok kişi suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma önceki günlerde tamamlandı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden korona virüs salgını ile etkin mücadele edildiği dönemde, şüpheli Durmaz'ın toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak alenen aşağıladığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Durmaz'ın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.