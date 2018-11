2 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim kim oldu?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gelinim Mutfakta’da haftanın finali bugün yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında hangi gelin ve kaynananın birinci olduğu ve elendiği merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. İşte 2 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün sonuncusu 8 puanla Aleyna, birincisi ise 12 puanla Ezgi oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Aleyna ve Betül eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Aleyna ve kayınvalidesi Cemile Hanım, 51 puanla yarışmaya veda etti. 66 puan toplayanı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son 3 haftanın galibi olan Özüm’ün 6 çeyrek, 15 bileziği var.

DÜN NELER YAŞANDI?

Tartışmalarla geçen son bölüm finalinde günün kazananı program sunucusu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Günün sonuncusu Aleyna oldu, Aleyna’yı 13 puanla Ezgi izledi. 14 puan toplayan Betül ve Özüm arasında kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda birinci olan Özüm, çeyrek altını almaya hak kazandı.



GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.