Kim Kardashian kimdir? Kim Kardashian kaç yaşında?

Kim Kardashian, 21 Ekim 1980 yılında Amerika'da doğdu. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir. Peki Kim Kardashian kimdir? Kaç yaşında?

Sadece Amerika değil tüm dünyanın magazin basınında kendisine yer bulan Kim Kardashian kimdir merak ediliyor. Dokuz kardeşi olan Kardashian’ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır. İşte hayatı…

KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Kimberly Noel “Kim” Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızı.

ABD’ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson’ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)’ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.

Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles’a Osmanlı İmparatorluğu’ndan (günümüz adıyla Türkiye sınırları içerisinde kalan bölge) göç etmiştir. Kendisi birçok röportajında: “Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm.” ifadesini belirtmiştir.

Toplamda dokuz kardeşi olan Kardashian’ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır; Kourtney, Khloé ve adını merhum babasından alan Robert. Annesinin daha sonra evlendiği Bruce Jenner’ın önceki evliliğinden olmak üzere üç üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi vardır;

Burton Jenner, Brandon Jenner, televizyon yıldızı Brody Jenner, Casey Jenner. Yanı sıra annesinin 1989’da Robert’tan boşanıp 1991’de evlendiği eski olimpiyat atleti Bruce Jenner’dan olmak üzere iki yarı öz ünlü kız kardeşi vardır; Kendall Jenner ve Kylie Jenner.Marymount Lisesi’nden mezun olan Kardashian, okulda okuduğu dönem sırasında, babasına ait olan müzik pazarlama firmasında çalışmıştır.

Kardashian Ermeni Kırımı konusunda Barack Obama’ya ve devlet yönetimine bu konudaki görüşlerini iletmek için çaba sarfetmiştir. Türkiye’yi soykırım konusunda haksız gördüğünü ilân edip, Türkleri hoş karşılamadığını ve Türkiye’nin boykot edilmesini istediğini belirtmiştir.

2000’de prodüktör Damon Thomas’la evlenip 2004’te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment’la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007’de Ray J’den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar.

2010 Ekim’in de ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürdü. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan kardashian’ın 20.5 karatlık nişan yüzüğü çok konuşuldu. 20 Ağustos 2011’de Kris Humphries ile evlenen Kardashian’ın düğünü California Eyaleti'ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası'nda bulunan bir malikanede gerçekleşti.

Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı. Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı. Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi'yle yaptığı anlaşmayla ayriyetten 17.9 milyon dolar kazanç sağladı.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian 15 Haziran 2013 günü Cedars-Sinai Medical Hastanesinde kızlarını dünyaya getirir. Çift kızlarına ‘North West’ adını vermişlerdir. Kim Kardashian Kanye West’ten 5 Aralık 2015’te oğlunu dünyaya getirir. Çift ikinci çocuklarına ‘Saint West’ adını vermiştir.