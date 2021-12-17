Kim Kardashian’dan kanlı bıçaklı olduğu Taylor Swift ile ilgili samimi itiraf

Yeni bir röportajda Kim Kardashian, Taylor Swift'in en sevdiği şarkılarından bahsetti. Kardashian uzun süredir Taylor Swift ile boşanmaya çalıştığı eşi West yüzünden adeta kanlı bıçaklı.

Sozcu.com.tr

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Kim Kardashian, son zamanlarda eşi Kanye West’ten boşanmaya çalışırken bir yandan da komedyen Pete Davidson ile yaşadığı aşk nedeniyle özel hayatıyla sık sık gündemde. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Kardashian bu defa da eski düşmanı Taylor Swift ile ilgili yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekti. Kardashian, Swift’in müziğinden keyif aldığını açıkladı.

Geçmişte sosyal medyadaki sert tartışmalarına rağmen, Kardashian, sürekli pop yıldızının şarkılarına takılıp kaldığını açıkladı: “Birçok şarkısını gerçekten çok seviyorum. Hepsi süper sevimli ve akılda kalıcı. Ancak şarkı ismi verebilmem için telefonuma bakmam gerekiyor.”

KARDASHIAN VE SWIFT ARASINDA NELER OLMUŞTU?

İkili arasındaki sorun aslında yıllar öncesine dayanıyor. Taylor Swift, 2009 MTV Müzik Ödülleri’nde ödülünü alıp konuşmasını yaparken Kanye West, Swift’in elinden mikrofonu alıp “Beyonce'nin Single Ladies şarkısının klibi ödülü daha çok hak ediyor” demişti.

Ardından ikili arasındaki sorun Kanye West’in “Famous” adlı şarkısında Swift’e atıfta bulunduğu reğliklerle daha da arttı. West şarkıda Swift’i aşağılayan ve cinsiyetçi sözler kullanarak tepki çekti.

Ancak bu sözleri kullanmak için Swift’ten izin aldığını iddia ederek hayranlarını da genç şarkıcıya karşı doldurdu. Kavgaya Kardashian da dahil oldu ve kocasının şarkıyı yayınlamadan önce Swift’ten izin aldığını, o yüzden de bir sakıncası olmadığını paylaştı. Kardashian’ın bu paylaşımı hayranların da desteğini gördü.

Yıllar sonra West ve Swift arasında geçen konuşmanın ses kaydı ortaya çıkmış ve West’in herhangi bir izin almadığı anlaşılınca Kardashian, Swift’e sosyal medyadan “yılan” demişti.

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