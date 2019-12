Kim Kardashian’ın kalçaları İngiliz Ordusu’na ilham oldu

Ailesi ile birlikte yer aldığı Keeping Up with the Kardashians adlı şov ile adını duyuran ve şu an dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Kim Kardashian’ın kalçaları askerlere ilham verecek.

Daily Mail’in haberine göre, kadın ya da erkek, gençlerin İngiliz Ordusu’na katılması için, Kardashian’ın kalçaları kullanılacak. Özel bir reklam hazırlayan ordu, Kim’in tam boy fotoğrafını kullanacak. Reklamda, “Orduda görev yapmak, sosyal medyada beğeni almaktan çok daha büyük bir özgüven yaratır” sloganı olacak.

Tanıtım “Alacağınız eğitimler sayesinde hep fit ve formda kalacaksınız” sözleriyle de orduya katılacak olan isimlere hitap edecek. Savunma bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, reklamın 2020 yılının Ocak ayında televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.