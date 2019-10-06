Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 16. son bölüm izle

Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 16. son bölüm izle

Kimse Bilmez 16. son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 16. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali’den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem’le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali’nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ YENİ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 16. SON BÖLÜM İZLE

Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot’un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar’ı vurur.

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali’den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem’le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali’nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar.

Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot’un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar’ı vurur.