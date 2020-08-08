Kin filmi ilk kez ekranlarda! Kin filminin konusu ve ouncuları…

12 yaşındaki Eli’nin hayatı, dünya dışından gelmiş gibi görünün silahları bulmasıyla değişir. Kin filmi, bu akşam STAR TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak. İntikam hikayesinin anlatıldığı bu aksiyon dolu macera filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Jonathan Baker ve Josh Baker kardeşlerin yaptığı ve 2018 yılında ilk kez vizyona giren Kin filmi, Türk seyircilerle ilk kez buluşuyor. İşte Kin filmi hakkındaki tüm bilgiler…

KİN FİLMİNİN KONUSU NE?

12 yaşında Eli (Myles Truitt), bir gün hurdalıkta ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikri olmadığı, bu dünyanın dışından gelmişe benzeyen bir silah bulup evine getirir. Üvey ağabeyi Jimmy (Jack Reynor) 6 yıl hapiste kaldıktan sonra yeni dönmüştür. O sırada Eli’ın üvey babası Hal’a (Dennis Quaid) yüklü miktarda borç vermiş mafya babası Taylor Bolek (James Franco) borcunu almak üzere gelir ve çıkan çatışma sonunda Hal’ı öldürür. Jimmy ve Eli canlarını zor kurtarıp evden kaçar, ancak Taylor peşlerine düşer. Hem acımasız mafya babasından, hem de FBI’dan uzak durmaya çalışan ikiliyi kurtarabilecek tek şey, ellerindeki gizemli silah olacaktır.

KİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Başrollerinde Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco'nun yer aldığı ‘KIN' filminin yönetmen koltuğunda ise; Jonathan Baker ve Josh Baker oturuyor.