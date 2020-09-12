Kırmızı Oda 2. bölümde Ayla’nın hikayesiyle dikkat çekti! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kırmızı Oda’nın son bölümü, Meliha’nın geçmişini konu alırken oyuncu Melisa Sözen’in hayat verdiği Ayla karakteri hikayesiyle oldukça dikkat çekti.
KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI
KIRMIZI ODA 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Kırmızı Oda’nın 2. bölümünde, Meliha karakterinin annesinin ölümünü ve ablasının başına gelenleri anlatması ekranlara geldi. Hukuk fakültesinden dereceyle mezun olmuş olan Ayla’nın hayat hikayesi ve öfke kontrol sorunu yaşayan Mehmet’in çocukluğunu geçtiği evi anlatması son bölümde anlatıldı.
Meliha, Mehmet ve Ayla’nın hayat hikayesi ilerlerleyen bölümlerde devam edecek.