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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra…
Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra…
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyadaki yaklaşık 3 aylık sessizliğin ardından bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 560 bin beğeni aldı.
Magazin 10 Mart 2020 - 11:28

Boy gösterdiği projelerdeki başarısıyla adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı. 2019 Aralık ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un 3 ay sonra gelen yeni paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ’a 560 binin üzerinde beğen geldi.

MESLEKTAŞLARI BEĞENDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Tatlıtuğ’un fotoğrafına Rıza Kocaoğlu ve Hilal Saral yorum yaptı. Gelen yorumlardan en çok beğeni alan yorum ise Tatlıtuğ’n eşi Başak Dizer’in dudak emojisi koyduğu yorum oldu.

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