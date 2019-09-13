Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ’un renkli Bali tatili

İlişkilerini medyadan uzak yaşayan ünlü çift tatile çıktı. Tatlıtuğ çiftinin bu seferki tatil tercihi Bali adası oldu.

Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ tatil rotasını Bali’ye çevirdi.

Son dizisi Çarpışma’nın final yapmasının ardından eşi Başak Dizer’le beraber bütün yaz tatil yaptı. Tatillerinin bir kısmını Türkiye’de yapan çift, şimdi ise yurtdışına çıktı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ çifti bu kez tatil tercihini Endonezya’nın Bali adasına çevirdi. Başak Dizer Tatlıtuğ, tatillerinden fotoğraflarını sosyal medya hesabınan paylaşıyor. Eşinin fotoğrafını ise “This is cool” notuyla paylaştı.

İşte Tatlıtuğ çiftinin Bali tatilinden renkli kareler…