Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer evlilik yıldönümünde depreme yakalandı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, evliliklerinin 3'üncü yılını kutlamak için Kaz Dağları'nda romantik bir tatile çıktı. Çift, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam gerçekleşen 5,3 şiddetindeki depreme yakalandı.

Son olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı ile izleyicilerin karşısına çıkan ve Sarı Saruhan rolüyle alkış toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çift, bu özel günü Kaz Dağları’nda kutlamayı seçti. İkilinin fotoğrafını Ayvacık’taki Simurg Inn’in işletmecisi paylaştı.

DEPREME YAKALANDILAR

Çiftin, oldukça mutlu olduğu görüldü. Başak Dizer de bu sabah Kaz Dağları’ndan bir manzara fotoğrafını Instagram’da yayınladı.

Tatlıtuğ ve Dizer çifti, dün akşam Çanakkale’de gerçekleşen depreme de yakalananlar arasındaydı.





