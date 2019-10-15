Kıvanç Tatlıtuğ’dan ihanet iddialarına sert açıklama

Eşi Başak Dizer'i Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile aldattığı öne sürülen Kıvanç Tatlıtuğ, dedikodulara sert tepki gösterdi. Tatlıtuğ, dedikodular ile ilgili "Birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’i 2013’te birlikte bir reklam filminde rol aldığı Victoria’s Secret meleği Sara Sampaio ile aldattığı öne sürülmüştü. Dedikodulara göre Tatlıtuğ ile Sampaio’nun gizli gizli görüşüyordu.

Tatlıtuğ, bu iddialarla ilgili Twitter hesabından flaş bir açıklama yaptı. Haberler ile birlikte kişilik haklarına saldırı olduğunu söyleyen Tatlıtuğ’un açıklamaları şöyleydi:

“Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz. Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem.

‘2013’TEN SONRA HİÇ KARŞILAŞMADIK’

Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla ‘Bir ilişki yaşıyor mu’ başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil. Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım.”