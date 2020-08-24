Kıvanç Tatlıtuğ’dan tatil sonu pozu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le birlikte çıktığı tatili bitirerek İstanbul'a döndü. Tatlıtuğ eşinin çektiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından tatilin bitiş karesi olarak paylaştı.

Yer aldığı projelerde farklı karakterlere bürünen ve beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir eşi Başak Dizer’le birlikte tatil yapıyordu.

Kendisi her ne kadar bu tatile dair herhangi bir paylaşımda bulunmazken sevenleri Tatlıtuğ’u eşi Dizer’in paylaşımlarından takip etmeye çalıştı.

Başak Dizer, sosyal medya hesabından İstanbul’a döneceğini açıklayınca herkes tatil boyunca herhangi bir paylaşımda bulunmayan Kıvanç Tatlıtuğ’un tatilin sonuna dair bir paylaşımda bulunup bulunmadığını merak etti.

Tatlıtuğ’un hesabını açan sevenleri onun köpeğiyle çekilmiş bir karesini buldu ve saatler içerisinde 500 bine yakın beğenide bulundu. Sevenleri, Tatlıtuğ’un bu karesine tatil sonu pozu yorumu yaptı.