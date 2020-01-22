Kıvanç Tatlıtuğ’un mangal keyfi

Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de mangal yaparken çekilen videosunu yayınladı.

Tam bir doğa aşığı olan ve vakit buldukça kendisini doğanın kollarına atan Kıvanç Tatlıtuğ bu defa mangal yakma videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından mangal yaparken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Mangal başına geçen ve hazırlık yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Spor kıyafetleriyle dikkat çeken Tatlıtuğ’un görüntüleri sosyal medyayı salladı.