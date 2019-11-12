Kıvanç’tan eşi Başak’a 900 bin TL’lik hediye!

Geçtiğimiz günlerde reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü manken Sara Sampaio ile adı ihanet söylemlerine karışan Kıvanç Tatlıtuğ, hakkındaki haberleri sert bir şekilde yalanlamış ve sorumlulara karşı dava açacağını söylemişti. Tatlıtuğ, daha sonra eşi Başak Dizer'le romantik Londra tatiline çıkmıştı.

Tatil dönüşü eşine bir sürpriz daha yapmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, 2 yıldır evli olduğu eşi Başak Dizer'e 900 bin TL değerinde Land Rover Discovery araç hediye etti. Akşam’ın haberine göre, 2017'de beraberliklerini evlilikle taçlandırarak mutlu bir birlikteliğe imza atan Tatlıtuğ, eşinin bir süredir kullandığı aracını yeniledi.

GARAJI ADETA GALERİ GİBİ…

Tatlıtuğ önceden sipariş verdiği sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cipi, Dizer'e hediye etti. Bunun için de 900 bin TL ödeme yaptı. Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor.