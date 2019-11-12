Kıvanç’tan eşi Başak’a 900 bin TL’lik hediye!
Tatil dönüşü eşine bir sürpriz daha yapmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, 2 yıldır evli olduğu eşi Başak Dizer'e 900 bin TL değerinde Land Rover Discovery araç hediye etti. Akşam’ın haberine göre, 2017'de beraberliklerini evlilikle taçlandırarak mutlu bir birlikteliğe imza atan Tatlıtuğ, eşinin bir süredir kullandığı aracını yeniledi.
Tatlıtuğ önceden sipariş verdiği sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cipi, Dizer'e hediye etti. Bunun için de 900 bin TL ödeme yaptı. Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor.