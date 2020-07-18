Kourntey Kardashian eski sevgilisi Scott Disick ile Malibu’da görüntülendi

Ünlü reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, geçen gün Malibu sahilinde eski sevgilisi Scott Disick ve kardeşi Kendall Jenner ile plajda görüntülendi. Scott Disick, geçen haftalarda barıştığı iddia edilen Sofia Richie'nin de Malibu'da tatil yapması, ünlü isimlerin arasındaki ilişki karmaşasını akıllara getirdi.

Kourtney Kardashian, 37 yaşındaki eski sevgilisi Scott Disick ile Malibu’da görüntülendi. Kardashian’a, kardeşi Kendall Jenner ve TikTok fenomenleri Addison Rae ve Harry Hudson da eşlik etti. Kourtney Kardashian’ın plajda yürürken rüzgarın azizliğine uğraması da dikkat çekti.

Scott Disick, geçen aylarda alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona yatırıldıktan sonra o dönemki sevgilisi Sofia Richie’den ayrılmıştı. Rehabilitasyon günlerinde Kourtney Kardashian, Disick’e desteğini esirgemezken, eski aşıkların tekrar barıştığı yönünde dedikodular da magazin gündeminde yerini almıştı.

Sağlığına yeniden kavuşan Scott Disick’in Kourtney Kardashian’ın kanatlarının altından ayrılmadığı konuşuluyor. Aynı zamanda eski sevgilisi Sofia Richie ile de tekrar barıştığı yönündeki iddialar kafaları karıştırırken, üç eski sevgilinin Malibu’da tatil yaptığı da belgelendi.

Geçen Çarşamba günü People dergisine bir kaynağın aktardığına göre, Disick ve Richie tekrar barışmış fakart Richie’nin ilişkiyi ağırdan aldığını söylemişti.