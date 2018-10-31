‘Koyver Gitsin’ filmi için geri sayım başladı

Sezonun iddialı komedi filmlerinden 'Koyver Gitsin' için nefesler tutuldu. Yapımcılığını Bircan Film'in sahibi Serkan Bircan'ın, yönetmenliğini ise Kemal Danacı'nın üstlendiği film, vizyon tarihi için gün sayıyor.

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Oyuncu kadrosunda Ömer Gecü, Onur Yaprakçı, Seymen Aydın, Begüm Polat, Kübra Dilara Çelen, Sinan Bengier, Çetin Altay ve Naci Taşdöğen'in yer aldığı film, 16 Kasım'dan itibaren sinema salonlarında kahkaha tufanı estirmeyi hedefliyor.

İSKOÇYALI AKTÖR MİKE MİTCHELL KONUK OYUNCU OLDU!

Çekimlerinin tamamı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen filmde ayrıca ‘Gladyatör’, ‘Cesur Yürek’ ve ‘Skyfall’ filmlerinden tanıdığımız Hollywood yıldızı Mike Mitchell da konuk oyuncu olarak yer aldı.

