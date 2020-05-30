Kral Arthur konusu ve oyuncuları… Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

Fantastik, macera ve aksiyon türü içerisinde yer alan Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Peki Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI
Charlie Hunnam
Rolü : Arthur
Astrid Bergès-Frisbey
Rolü : The Mage
Jude Law
Rolü : Vortigern
Djimon Hounsou
Rolü : Bedivere
KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ KONUSU
Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir.
Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.
Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold’a ait. Charlie Hunnam’ın Kral Arthur’u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.