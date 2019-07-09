Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt’un yer aldığı 2016 yapımı yerli komedi bir kez daha televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak filmde küçük hayatlar yaşayan iki insanın başlarından büyük belalara bulaşmasının ve yakınlaşmalarının hikayesini anlatılıyor. Peki Küçük Esnaf nerede çekildi?
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?
Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirilmiştir.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU
Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar’a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.
KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI
Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen filmde;
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil
gibi isimler yer alıyor.