Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf konusu ne, oyuncuları kimler?

Çok Güzel Hareketler programında yazdığı skeçler ve oyunculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın hem yazdığı hem oynadığı komedi filmi bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu...

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt’un yer aldığı 2016 yapımı yerli komedi bir kez daha televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak filmde küçük hayatlar yaşayan iki insanın başlarından büyük belalara bulaşmasının ve yakınlaşmalarının hikayesini anlatılıyor. Peki Küçük Esnaf nerede çekildi?

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirilmiştir.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar’a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI

Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen filmde;

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil

gibi isimler yer alıyor.