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Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 10. son bölüm izle
Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 10. son bölüm izle
Kuruluş Osman dizisinin 10. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Peki Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölümü izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.
Magazin 13 Şubat 2020 - 00:02

ATV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde; Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman’ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia’yla ittifak arayan Alişar Bey’in yeni hamlesi ne olacak? İşte Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

KURULUŞ OSMAN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM ÖZETİ

“Bayrak, Türk’ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!”

Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala’yı isteyen Alişar’ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey’i etkisi altına alan Yannis, Sofia’yla birlikte Alişar Bey’i Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey’e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman’ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia’yla ittifak arayan Alişar Bey’in yeni hamlesi ne olacak?

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Son güncelleme: 00:21 - 13.02.2020
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