Kuruluş Osman Dündar kimdir? Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında?

‘Neredesin Firuze’ filmi ile sinema hayatına başlayan Ragıp Savaş şimdi de Diriliş Osman’da Dündar karakterine hayat verecek. Dündar karakteri ile ilgili tarihte pek bilgi bulunmuyor.

Kuruluş Osman dizisinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de Dündar. Kuruluş Osman’da Dündar karakterini Ragıp Savaş canlandırıyor. Peki Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında?

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun olan Ragıp Savaş, aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.