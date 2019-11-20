Kuruluş Osman Sofia kimdir? Sofia karakterini kim canlandırıyor? 

Alma Terzic, 2008 yılında “Snow” (Kar) adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı. Bir çok dizide ve filmde rol alan Alma Terzic, Kuruluş Osman’da Sofia karakterine can verecek. İşte Alma Terzic’in hayatı…

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Sofia rolüne hayat veren oyuncu Boşnak bir dizi oyuncusu olan Alma Terziç'tir.

Alma Terziç 11 Temmuz 1987’de tarihinde Bosna Hersek'te doğmuştur. Alma Terziç savaş yıllarını yaşamış, savaş sonrasında almış olduğu oyunculuk eğitimleri sayesinde ilk olarak 2008 yılında Kar isimli sinema filminde rol almıştır. 2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminde başarıyla oynayan Alma Terziç daha sonra 2012 yılında Veda isimli dizide rol almıştır. Bu dizide Fahriye Evcen ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerle birlikte rol alan Alma Terziç'in yıldızı iyice parlamaya başlamıştır.

2013 yılında ise Alma Terziç Öyle Sevdim ki Seni filminde oynamış ve bu filmle daha da meşhur olmuştur. 2017 yılında Savaşçı dizisinde oynamaya başlayan Alma Terziç bu dizide canlandırdığı Pia karakterinde bir ajanı oldukça iyi oynamıştır. 2019 yılına geldiğimizde kısa süre devam eden Nöbet isimli dizide rol alan Alma Terziç bu dizide ise Jennefer isimli bir Rus ajanını oynamıştır. Alma Terziç şimdi de Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat verecek.

Alma Terziç'in Oynadığı Filmler ve Diziler:

2019 Kuruluş Osman dizisi Sofia

2019 Nöbet dizisi Jennefer

2017 Savaşçı dizisi Pia

2014 Şeref Meselesi dizisinde (Gül) rolü

2014 Muhteşem Yüzyıl Handan Sultan

2013 Üç Yol (Sinema Filmi)

2013 Öyle Sevdim ki Seni filminde (Olga) rolü

2013 Fatih dizisinde (Züleyha) rolü

2012 Veda dizisinde (Eirene) rolü

2011 Mavi Kelebekler dizisi