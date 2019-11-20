Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Zöhre karakterini kim canlandırıyor?

Diriliş Osman dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde olarak bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de Zöhre Hatun… Zöhre’ye dizide Ayşegül Günay Demir hayat veriyor. İşte Ayşegül Günay Demir hakkında merak edilenler…

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Kuruluş Osman'daki Zöhre yani Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan. Ayşegül Günay, bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol aldı.