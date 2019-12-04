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Kuruluş Osman’ın çekildiği mekan: Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Kuruluş Osman’ın çekildiği mekan: Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman yayın hayatına bir kaç hafta önce başladı. Nerede çekildiği merak edilen dizi Kuruluş Osman yayınlandığı ilk haftadan bu yana reytinglerde ilk sırada yer alıyor. Peki kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Magazin 4 Aralık 2019 - 18:49

ATV'de izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisini çekildiği mekan merak ediliyor. Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri nerede yapılıyor?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.