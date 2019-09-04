Kuzgun ne zaman başlıyor? Kuzgun dizisinin 2. yeni sezonu fragmanı yayında!

Kuzgun dizisi geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve diziseverlerden tam not almıştı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Barış Arduç’un yer aldığı dizide kadroya geçen sezon Çarpışma dizisinde yer alan Onur Saylak da dahil oluyor. Kuzgun’un sezon finalinde Dila kendini vurmuştu. Kuzgun izleyicilerinin merakla bekledikleri fragman yayınlandı. Kuzgun yeni bölüm fragmanı ve merak edilenler...

Kuzgun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Kuzgun ile Dila tam kavuşacakken aşklarının imkansızlığını hatırlatan yeni bir karakter devreye giriyor. Bu karakteri ise ünlü oyuncu Onur Saylak canlandıracak. Peki Kuzgun yeni sezon ne zaman? İşte Kuzgun 2. yeni sezon fragmanı…

KUZGUN 2. YENİ SEZON FRAGMANI

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuzgun dizisi için net bir tarih belirtilmedi, yalnızca dizinin Eylül ayında başlayacağı belirtildi.

KUZGUN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Dila gizlice girdiği Behram'ın evinde fotoğraf albümünü karıştırırken Yusuf Adıvar'ın Behram'ın oğlu olduğunu öğrenir. Bu sırada Kuzgun ise Ferman'ın evinde etrafı dolaşırken gözüne bir fotoğraf takılır. Fotoğraftaki adamın babası olduğunu görünce şoke olur. Resimdeki tarih babasının ölüm tarihinden iki yıl sonrasını göstermektedir. Dila gördüklerine inanamaz. Behram Adıvar'ın Derviş olduğunu anlar. Kuzgun Cihan'a babasının hayatta olduğunu söyleyerek, “onu bulmadan aldığım her nefes artık bana haram” der. Dila ise “Artık seni benden kim kurtaracak Derviş Cevher” diye konuşur.

KUZGUN DERVİŞ'E FERMAN'I SORUYOR

Kuzgun doğruca Derviş'in dükkanına gider. Yanında getirdiği bardağı göstererek parmak izinin sahibini bulmasını ister. Dila ise karakolda bulunan abisinin yanına gider. Ali Ferman ile bir anlaşma yaptığını söyler. Kuzgun babası ile Ferman olduğu sandığı kişinin fotoğrafını Derviş'e göstererek, fotoğraftaki çocuğun Ferman olup olmadığını sorar. Derviş, Ferman'ın bilerek o fotoğrafı koymuş olabileceğini söyler.

Dila Ferman'a güvenemeyeceklerini söylese de Ali, Behram'a da güvenemeyeceklerini söyler. Behram ile Kuzgun'a karşı savaş verdiklerini anlatır. Dila onun bir savaşta olmadığını söyleyince Ali Ferman'ın ona yardımcı olacak tek kişi olduğunu söyler. Dila Behram'dan intikam alacağını söyler. Ali'nin endişelenmesine fırsat vermez ve “Bana güven” der.

DERVİŞ'TEN DİLAYA ANLAŞMA TEKLİFİ

Cihan Kuzgun'a bazı belgeler göstererek Bilginler'e ait bazı mülklerin satışa çıktığını haber verir. Bu gayrimenkullerden bir de Dila'nın ve abisinin oturduğu evdir. Kuzgun Cihan'a hepsini toplamaları talimatını verir. Bu sırada Derviş Dila'yı arayarak onu evin ilerisinde beklediğini söyler. Dila Derviş'in aracına biner. Derviş, Dila'nın Ferman'dan telefon aldığını bildiğini söyleyerek ona bir anlaşma teklif eder. Anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğinde Behram Adıvar'ın hayatından tamamen çıkacaktır. Dila anlaşmayı kabul ettiğini Derviş'e söyler.

Derviş'in Dila ile buluştuğunu öğrenen Kuzgun onun dükkanına gider. Derviş'e neden Dila ile buluştuğunu sorar. Derviş şoke olur. Kuzgun Dila'dan uzak durmasını söyleyerek “Bu da son sözüm” diyerek dükkandan ayrılır.