Kylie Jenner da çocuğunun yüzünde örümcek gezdirdi

Bir sosyal medya kullanıcısının telefon uygulamasını kullanarak minik kızının yüzünde Tarantula örümceği gezdirdiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Herkes minicik bir kız üzerinden ‘tık’ almak uğruna yapılan bu hareketin ne kadar kötü ve yanlış olduğunu belirtti.

KYLIE’NİN UMURUNDA OLMADI

Sosyal medyaya düşen o görüntüler tartışılmaya devam ederken model ve televizyon yıldızı 22 yaşındaki Kylie Jenner, kızı Stormi ile çektiği benzer bir videoyu hesabından paylaştı. Kızının Tarantula örümceğine tepki vermediği görülürken, Jenner’in kimi takipçileri genç kadının yaptığını eleştirmeden duramadı. Kylie, paylaştığı videoda kızına yüzünde gezen örümcekten korkup korkmadığını soruyor, karşılığında da kızından “Korkmuyorum” yanıtını alıyor.