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Kylie Jenner gerçek olduğuna inanamadı
Kylie Jenner gerçek olduğuna inanamadı
Televizyon yüzü Kylie Jenner, arkadaşları ile birlikte Kuzey Amerika'da yer alan Rocky Dağları'na gitti. Jenner buradan yaptığı bikinili paylaşımlarla beğeni topladı.
Magazin 12 Temmuz 2020 - 09:50

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, ve en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ünvanını Alexandra Andresen’e (23) kaptıran Kylie Jenner, kafasını dağıtmak adına arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıktı.

Jenner, tatil tercihi ülkesinde kalmaktan yana kullandı ve Kuzey Amerika’da yer alan Rocky Dağları’ndaki kanyonları gezmeyi tercih etti.

22 yaşındaki yıldız, kanyonda çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaştı ve içlerinden bir tanesine “burası gerçek olamaz” notunu düştü.

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