Kylie Jenner hapis yatabilir

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı ve en genç milyarder unvanını 23 yaşındaki Alexandra Andersen'a kaptıran Kylie Jenner'ın hapis istemiyle yargılanabileceği iddia edildi.

Kylie Jenner, iki yıl üst üste Forbes dergisi tarafından servetini kendi yapan en genç milyarder ilan edilmişti. Forbes geçen hafta Jenner’ı sahtecilikle suçlayınca ortalık karışmıştı.

Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie’nin başının dertte olduğu ortaya çıktı. Mali müşavirler, Kylie’nin vergi sahteciliğinden hapisle yargılanabileceğini iddia etti.

Çıkan iddiaları alaycı bir dille reddeden Kylie, iki yıl üst üste en genç milyarder unvanını 23 yaşındaki Alexandra Andersen’a kaptırdı.