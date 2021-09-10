Kylie Minogue, 30 yıllık evini satışa çıkardı

Ünlü şarkıcı 1990 yılında yatırım amaçlı olarak sadece 185.000 dolara satın aldığı, 31 yıldır sahip olduğu Melbourne'deki evini 1.715 milyon dolara satıyor.

Sozcu.com.tr

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Avustralyalı pop şarkıcısı Kylie Minogue, müzik kariyerine başladığı yirmili yaşlarının başında evi satın aldıktan sonra 31 yıl boyunca evin sahibi oldu. The Herald Sun’ın haberine göre; Minogue, evi ilk olarak 1990 yılında 185.000 dolara satın aldı.

Ev, tamamen beyaz Viktoryan dış cepheye, geniş iç mekanlara, yüksek tavanlara, eski şöminelere ve parke zeminlere sahip.

Avluya bakan boydan boya pencereleri sayesinde mutfak bol miktarda doğal ışık alabiliyor. Evde iki yatak odası, bir banyo ve tek arabalık bir garaj bulunuyor.

Kylie Minogue, Londra’da 25 milyon dolarlık bir çatı katında yaşıyor. Müzik ve oyunculuk kariyerine ek olarak, Minogue’un geçen yıl piyasaya sürdüğü kendi roze şarabı da var.

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