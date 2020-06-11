Lara kimdir? Şarkıcı Lara (Fatma Nur Ergüder) kaç yaşında, aslen nereli?

Fatma Nur Ergüder ya da bilinen adıyla Lara'nın hayatı merak ediliyor. İlk albümü 2005 yılında çıkan ünlü şarkıcı Lara, son olarak ise 'Sanal Alem' isimli Single çalışmasını yayınladı. Peki Lara kimdir? Lara (Fatma Nur Ergüder) kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fatma Nur Ergüder, veya sahne adıyla Lara 19 Mart 1979 Kırıkkale doğumlu Türk şarkıcıdır. Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale’de lise mezunu olduktan sonra Alanya’da hostes olarak çalıştı. Lara’nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri’nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008’de “Yadigar” adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010′ da ”Yolla” isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014′ te ”Maç Kaç Kaç” isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015’te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

Albümler

Işık (2003)

Adam Gibi Adam (2005)

Yadigar (2008)

EP’ler

Yolla (2010)

Single’lar

Maç Kaç Kaç (2014) – Düet (Mutlu Genç)

Bi Sana (2015) – Single

İhaneti Giymişsin (2017) – Single

Sanal Alem (2020) – Single

Video klipleri

Allah Versin

Katmer Katmer

Adam Gibi Adam

Tövbekar

Yolla

Maç Kaç Kaç

Bi Sana

İhaneti Giymişsin