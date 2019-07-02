Lavinya Ünlüer kimdir? Lavinya Ünlüer nereli ve kaç yaşında?

Lavinya Ünlüer, 2011 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Reaksiyon dizisi ile yaşayan Lavinya Ünlüer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Lavinya Ünlüer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra Yılmaz karakterini canlandıran Lavinya Ünlüer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Lavinya Ünlüer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

LAVİNYA ÜNLÜER KİMDİR?

Lavinya Ünlüer, 3 Haziran 2011 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Televizyon ekranlarına ilk kez 2014 yılında yayınlanan Reaksiyon adlı dizi ile çıkan Lavinya Ünlüer, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra karakterine hayat vermektedir. Lavinya Ünlüer, 1.25 metre boyunda, 22 kilo ve İkizler burcudur.

Lavinya Ünlüer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Kayra Yılmaz) (TV Dizisi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Mila) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Çiçek) (TV Dizisi)

2014 – Reaksiyon (TV Dizisi)