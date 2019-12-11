Leonardo DiCaprio ve Kendall Jenner sabaha kadar flört etti

Leonardo DiCaprio ve Kendall Jenner sabaha kadar flört etti

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve Kendall Jenner ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hip Hop şarkıcısı Gage'e göre ikili geçen gün Miami'de bir gece kulübünde samimi bir şekilde flört etmiş.

Hayatını ablalarının tersine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendall Jenner, bu kez magazin manşetlerine hızlı bir giriş yaptı. Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi Camila Morrone, Marakeş Film Festivali için Fas’ta bulunduğu sırada Kendall Jenner ile yakınlaştı.

DiCaprio ve Jenner, sabahın ilk ışıklarına kadar birlikte vakit geçirdi. İçki içip uzun uzun sohbet eden ikilinin zaman zaman birbirlerine dokunduğu yer alan iddialar arasında.

Radar Online’a konuşan Gage, “İçkilerini içerken gülüyor, birbirlerinin ellerine ve omzuna dokunuyorlardı” dedi. 45 yaşındaki DiCaprio’nun E11EVEN adlı mekanda, Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner ve neredeyse 30 kişiyle sabaha kadar aynı masada vakit geçirdiğini belirtti.

DiCaprio, bulunduğu gece kulübünden sabah 6’da ayrılırken, Kendall ve arkadaşları da ondan yarım saat sonra çıktı.

Ünlü aktör 2017 yılından bu yana Camila Morrone ile birlikte. Kendisinden 23 yaş büyük DiCaprio ile olan birlikteliği ile ilgili yapılan eleştirilere, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” şeklinde yanıt vermişti.