Lilly Allen bir kez daha şaşırttı!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yayınlanacak olan kitabıyla tüm dünyada magazin basınının gündeminde kendine yer bulan şarkıcı Lily Allen yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Daha önce bir otobüsün içerisinde kocasını aldattığını itiraf eden genç şarkıcı bu sefer de uçakta cinsel birliktelik yaşadığını açıkladı.

ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

My Thoughts Exactly isimli kitabında, kocası Sam Cooper ile boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirmişti. Lily, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali’nde konser vermek için Japonya’ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Liam Gallagher o sıralarda All Saints grubu solistlerinden Nicole Appleton ile evliydi.