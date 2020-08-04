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Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer 5. sezon iki parça halinde yayınlanacak!
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer 5. sezon iki parça halinde yayınlanacak!
Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Lucifer’ın 5. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Lucifer’ın 5. sezonundan fragman yayınlandı. Lucifer 5. sezon, 21 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak.
Magazin 4 Ağustos 2020 - 10:44

Fox tarafından iptal edilen, ardından Netflix tarafından satın alınan dizi Lucifer hem Türkiye’de hem de dünyada sevilen diziler arasında bulunuyor. Netflix, ilk olarak 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini duyurduğu diziye geçtiğimiz günlerde 6. sezon için de onay verdi.

LUCİFER 5. SEZON FRAGMANI

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lucifer’ın 5. sezonu 21 Ağustos’ta Netflix’te olacak. 16 bölümden oluşan 5. sezonu iki parça halinde yayınlanacak. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak. Ancak henüz bu tarih hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.