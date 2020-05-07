Madonna corona virüs aşı çalışmalarına 1,1 milyon dolar bağışladı

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp dünyayı etkisi altına alan corona virüsü devam ederken, ünlü şarkıcı Madonna da geçen hafta testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mayıs ayının başında “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim” diyen Madonna, yeni sosyal medya paylaşımında, virüsü Madame X turnesi kapsamında konser vermek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gittiği mart ayında kaptığını açıkladı. Mart ayında Paris turnesinde hasta olduğunu, ancak şimdi iyileştiğini duyuran 61 yaşındaki Amerikalı yıldız, “Covid -19’un tedavisini bulmak için yapılan araştırmaları destekleyenlerden biri olduğum için şükran duyuyorum” dedi.