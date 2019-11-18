Mahsun Kırmızıgül: Daha iyi çekemeyeceksen yapma!

Çarşamba günü vizyona girecek olan 'Karlar Ülkesi II'nin galası önceki gün gerçekleşti. Galada boy gösteren Mahsun Kırmızıgül, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Galaya İrem Sak, Zuhal Topal, Mahsun Kırmızıgül gibi birçok ünlü isim de katıldı.

Davetliler, hem film için düzenlenen özel etkinlik alanının tadını çıkardı hem de filmi çocuklar ile birlikte izleyerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay ve kızı Lavin ile galaya katıldı.

Son dönemde güzel işlerin olduğunu anlatan Mahsun Kırmızıgül, Recep İvedik’in son serisini de beğendiğini dile getirdi. Sinema eleştirmenlerinin Youtube fenomenlerinin film çekmelerini eleştirmesi hatırlatılınca, “4 günde 150 dakikalık diziler mükemmel şekilde çekiliyor. Sinema özgür bir yer tabi ama 2 ayda bir diziden daha iyi çekemeyeceksen yapma bu işi” diyerek eleştirilere katıldı.