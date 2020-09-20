Maria İle Mustafa 3. son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Maria İle Mustafa 3. son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Maria İle Mustafa dizisi bu akşam 3. son bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğeni toplayan dizinin bu akşamki son bölümünde; Galip'in ateşlediği silah ortalığı karıştırdı. Mustafa'nın Gonca'dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria'yı kovdu. Karnında Mustafa'nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez duruma geldi. İşte Maria İle Mustafa'nın 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MARİA İLE MUSTAFA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Maria İle Mustafa dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlardaki yeni bölümün sona ermesinden kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor. Fragman geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Bizim bir bebeğimiz olacak sevgilim…”

Galip’in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa’nın Gonca’dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria’yı kovar.

Karnında Mustafa’nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez! Reyhan’ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar.

Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar. Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa’nın Maria’dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.

İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!